أربع دول تتنافس لاستضافة منتدى الشباب في أفريقيا

تقدمت أربع دول أفريقية بطلب لاستضافة القمة القادمة لمنتدى "يوث كونيكت" للشباب في أفريقيا وهو أكبر تجمع للشباب في القارة الإفريقية وأعلن ذلك فى كيجالي في ختام النسخة الحالية من قمة الشباب عام 2019 .



وذكرت صحيفة (نيو تايمز) على صفحتها بالإنترنت أن روز ماري مبابازي وزيرة الشباب وتكنولوجيا المعلومات في رواندا قالت- في مؤتمر صحفي في مركز المؤتمرات في كيجالي في ختام قمة الشباب التي استمرت على مدى ثلاثة أيام- إن "الدول الأربعة هي إثيوبيا وغانا وليبيريا وأوغندا