Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أربع دول تتنافس لاستضافة منتدى الشباب في أفريقيا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 08:43 ص
منتدى الشباب في أفريقيا
منتدى الشباب في أفريقيا
Advertisements
أ ش أ
تقدمت أربع دول أفريقية بطلب لاستضافة القمة القادمة لمنتدى "يوث كونيكت" للشباب في أفريقيا وهو أكبر تجمع للشباب في القارة الإفريقية وأعلن ذلك فى كيجالي في ختام النسخة الحالية من قمة الشباب عام 2019 .

وذكرت صحيفة (نيو تايمز) على صفحتها بالإنترنت أن روز ماري مبابازي وزيرة الشباب وتكنولوجيا المعلومات في رواندا قالت- في مؤتمر صحفي في مركز المؤتمرات في كيجالي في ختام قمة الشباب التي استمرت على مدى ثلاثة أيام- إن "الدول الأربعة هي إثيوبيا وغانا وليبيريا وأوغندا
Advertisements

ترشيحاتنا

ظهور Realme X2 Pro قبل إطلاقه رسميًا بـ 24 ساعة .. فيديو

ظهور حمار وحشي ذهبي في محمية طبيعية بكينيا

يشبه الكوڤرتة.. رواد التواصل الاجتماعي يسخرون من فستان للمصمم كوجاك

لسنا مسؤولين عنه .. إبراهيم المنيسي : غلاف مجلة الأهلى مزور

سعر الدولار والريال اليوم الاثنين 14-10-2019 واسعار العملات في البنك المركزي

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

بإطلالة جذابة..دينا تبهر متابعيها عبر إنستجرام

بفستان محتشم .. نوال الزغبي تستعرض أناقتها في السعودية .. صور