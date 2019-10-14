اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-10-2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة،استقرارا، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



وتراوحت اسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 3 و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.



وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين بين 2 و5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ،الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات ، بامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.



واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها ، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات ، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات ، المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، المانجو العويس 20 و30 جنيها.