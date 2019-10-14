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اقتصاد

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 14-10-2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة،استقرارا، خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14-10-2019 بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوحت اسعار كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه، الكوسة بين 3 و6 جنيهات ،الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها ، الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين بين 2 و5 جنيهات، الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات ، الملوخية بين 2 و3 جنيهات ،الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات ، بامية بين 15 و20 جنيها ، القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد حيث تراوح سعر الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها ، العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات ، العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات ، التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات ، المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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