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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 14 -10- 2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:16 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصر ايران للتنمية 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنكي (الشركة المصرفية العربية الدولية، الأهلي الكويتي بيريوس) سعر 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

كما سجل في بنكي (قناة السويس، عودة )16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى البنك المركزى على مدار اليومين الماضيين عند 16.21 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك الإسكان والتعمير على مدار شهر كامل عند 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك الإسكندرية على مدار شهر كامل عند 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنكى (البركة، مصرف أبوظبى الإسلامى) 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنوك (الأهلى اليونانى بمصر، العربى الافريقى، الأهلى، مصر) عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنك التجارى الدولى 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع.

وقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه.
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