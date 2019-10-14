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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم الاثنين 14 / 10 /2019

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:14 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد
استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 14 / 10 /2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك المركزى المصرى.

وسجل الريـال السعودي اليوم ،الاحد، نحو 4.32 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتى نحو 53.29 جنيه للشراء و53.75 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريـال العماني نحو 42.10 جنيه للشراء و42.43 جنيه للبيع.

ويتحدد سعر صرف العملات العربية والدولار في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
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