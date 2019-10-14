Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل وجبة اقتصادية.. كبة بطاطس بالبرغل

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:00 م
طريقة عمل وجبة أقتصادية
طريقة عمل وجبة أقتصادية كبة بطاطس بالبرغل
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل وجبة اقتصادية وهى عبارة عن كبة البطاطس بالبرغل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لجميع أفراد الأسرة.

مقادير كبة البطاطس بالبرغل:

بطاطس مسلوقة
برغل
بقدونس
مرقة نعناع ناشف
قرفة
مكسرات
دبس رمان
بصل
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت زيتون
ثوم
شطة
جوزة الطيب
دقيق

طريقة تحضير كبة البطاطس بالبرغل :

* يفرم الثوم والنعناع المجفف والملح ودبس الرمان والبهارات والشطة وجوزة الطيب والبطاطس والبرغل والدقيق

* يفرم البصل والثوم وتشوح في الزيت مع المكسرات ومكعب مرقة دجاج وتقلب جيدا

* تشكل كرات وتحشى البرغل بالبصل والثوم وتقلى في الزيت ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الموزة .. 5 أطباق شهية للكندوز والبتلو والضانى

طريقة عمل طاجن اللحمة.. 4 وصفات لأكلات ترم العظم

طريقة عمل الفراخ فى الفرن للشيف الشربينى .. 4 وصفات متنوعة .. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة

طعم شهى.. طريقة عمل الكبيبه السورية باحترافية

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة دخول عمرو دياب ودينا الشربينى موسم الرياض الترفيهي

والدة بطل الصاعقة: استعوضت أمري إلى الله فيك يا ابني.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا.. تعليق الخطيب على الإساءة.. هروب فرجاني ساسي .. مفاجأة تركي آل شيخ .. ركن البطولات لأحمد الأحمر

عبير صبرى تشعل إنستجرام

سارة عصام لاعبة ستوك سيتي توجه رسالة خاصة لـ محمد صلاح|شاهد

فان دام يقبل رجاء الجداوى وشاروخان يسلمها جائزة صناعة الترفيه بالسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدث فى بريطانيا.. طفلة في الـ7 تفقد ساقيها بسبب تشخيص طبي خاطئ.. شاهد

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور