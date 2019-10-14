طريقة عمل وجبة اقتصادية.. كبة بطاطس بالبرغل

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل وجبة اقتصادية وهى عبارة عن كبة البطاطس بالبرغل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ومغذي لجميع أفراد الأسرة.
مقادير كبة البطاطس بالبرغل:
بطاطس مسلوقة
برغل
بقدونس
مرقة نعناع ناشف
قرفة
مكسرات
دبس رمان
بصل
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت زيتون
ثوم
شطة
جوزة الطيب
دقيق
طريقة تحضير كبة البطاطس بالبرغل :
* يفرم الثوم والنعناع المجفف والملح ودبس الرمان والبهارات والشطة وجوزة الطيب والبطاطس والبرغل والدقيق
* يفرم البصل والثوم وتشوح في الزيت مع المكسرات ومكعب مرقة دجاج وتقلب جيدا
* تشكل كرات وتحشى البرغل بالبصل والثوم وتقلى في الزيت ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة
مقادير كبة البطاطس بالبرغل:
بطاطس مسلوقة
برغل
بقدونس
مرقة نعناع ناشف
قرفة
مكسرات
دبس رمان
بصل
ملح
فلفل أسود
بهارات
زيت زيتون
ثوم
شطة
جوزة الطيب
دقيق
طريقة تحضير كبة البطاطس بالبرغل :
* يفرم الثوم والنعناع المجفف والملح ودبس الرمان والبهارات والشطة وجوزة الطيب والبطاطس والبرغل والدقيق
* يفرم البصل والثوم وتشوح في الزيت مع المكسرات ومكعب مرقة دجاج وتقلب جيدا
* تشكل كرات وتحشى البرغل بالبصل والثوم وتقلى في الزيت ثم توضع في طبق التقديم وتزين بالبقدونس وتقدم ساخنة