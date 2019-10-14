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أخبار العالم

بعد الاتفاق مع الأكراد.. الجيش السوري ينتشر في بلدة بشمال شرق البلاد

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:29 ص
الجيش السوري ينتشر
الجيش السوري ينتشر في بلدة بشمال شرق البلاد
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رويترز
ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.

وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.

وقالت القوات التركية إنها سيطرت على الطريق السريع أمس الاحد. وتبعد تل تمر 35 كيلومترا جنوب شرقي راس العين، إحدى الأهداف الرئيسية للهجوم التركي.
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