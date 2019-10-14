استعدادا لـ الزمالك .. الأهلي يواجه الإعلاميين وديا

يخوض فريق كرة القدم الأول في النادي الأهلي مباراة ودية قوية أمام فريق الإعلاميين، أحد أندية دوري القسم الثاني، عصر الاثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري الممتاز.



ويستعد فريق الإعلاميين بقيادة المدير الفني جميل حلمي، لتجهيز عناصر الفريق لخوض مباريات دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد بهدف تحقيق مركز متقدم يليق بمكانة الفريق.



ويعود سعد سمير ومحمد محمود نجمي الاهلي للمشاركة بعد انتهاء الإصابة الطويلة، بجانب صالح جمعة، الذي خرج من حسابات المدير الفني فايلر لفترة طويلة.