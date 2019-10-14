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أخبار العالم

رئيس طيران الإمارات: انكشاف دناتا على توماس كوك ليس بالقدر الهين

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:36 ص
رئيس طيران الإمارات:
رئيس طيران الإمارات: انكشاف دناتا على توماس كوك ليس بالقدر ا
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رويترز
قال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك إن انكشاف وحدة دناتا التابعة للمجموعة على شركة تنظيم الرحلات المفلسة توماس كوك "ليس بالقدر الهين".

وقال أيضا خلال مؤتمر في دبي إنه تم "تعديل وترتيب" طاقة شركة الطيران بعد أن شهدت "استقرارا في النمو".

وقال إن طاقة طيران الإمارات مماثلة تقريبا لما كانت عليه في نفس هذا الوقت من العام الماضي.

وأضاف كلارك أنه يرى مكانا للطائرة 787 التي تنتجها بوينج في أسطول شركة الطيران التي مقرها دبي.

وقال كلارك أيضا إنه أبلغ بوينج بأنه يتعين اختبار طراز 777إكس خلال فترة تتراوح بين 13 و16 شهرا، مضيفا أنه لا يتوقع الحصول على أي طائرة من طراز 777-9 في 2020.
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