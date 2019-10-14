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مرأة

بجنيهين فقط ..تخلصى من شعر الوجه بدون ألم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:06 ص
تخلصى من شعر الوجة
تخلصى من شعر الوجة بدون آلآم
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أسماء عبد الحفيظ
يعتبر شعر الوجه مشكلة تسبب الحرج الشديد والإزعاج للسيدات والفتيات وخاصة عندما يصبح ملاحظا للنظر خاصة عند تعرضهم للمناسبات الصباحية وظهورهم فى الشمس ،فهي تجعل شعر الوجة أكثر وضوحا ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اتباع هذه الحيلة التي لن تكلفك الكثير ،ولن تتخيلي مدى فاعلتها ،فى إزالة شعر الوجه بدون آلام .

تقول منى محمد، خبيرة التجميل، خلطة الليمون أفضل وسيلة طبيعية لانتزاع الشعر الزائد من الوجه ليختفي نهائيًّا بعد 4 مرات من تكراره:

- المكونات:

- عصر ليمونتين
- ملعقة دقيق

- الطريقة:
- اخلطي المكونات السابقة حتى تصبح ذات قوام
- ضعي الماسك على بشرتك في عكس اتجاه الشعر
- واتركيه لمدة 15 دقيقة أو حتى جفافه
- افركي الماسك لتجدي الشعر يختفي بدون ألم
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