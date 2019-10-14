بعد الأسطورة.. محمد رمضان يعود لـ محمد سامي في رمضان

يعود الفنان محمد رمضان للتعاون من جديد مع المخرج محمد سامي في مسلسله الجديد "البرنس" المنتظر عرضه في رمضان المقبل.



"البرنس" من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وتأليف وإخراج محمد سامي.



ويبدو أن محمد رمضان قرر العودة للتعامل مع المخرج محمد سامي بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا منذ سنوات في مسلسل "الأسطورة"، الذي حصد مشاهدة عالية جدا رغم كل الانتقادات التي وجهت له بدعوى تمجيد مشاهد العنف والبلطجة وتقديم نماذج سيئة للأبطال تؤثر سلبا في الشباب.



يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان الدرامية مسلسل "زلزال" والذي خاض بطولته بجانب الفنانة حلا شيحة، حيث كان المسلسل هو العمل الأول لها بعد قرار عودتها للتمثيل بعد سنوات طويلة من اعتزال الفن.

