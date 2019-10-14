آبي: الحكومة اليابانية تكثف جهودها لدعم المتضررين من إعصار "هاجيبيس"

أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لدعم المتضررين من إعصار "هاجيبيس" وآثاره اللاحقة، مضيفًا أنها ستشكل فريقًا مشتركًا بين الهيئات والوكالات لتحسين الملاجئ ومساعدة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في العثور على أماكن للعيش فيها.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن آبي قوله، خلال اجتماع فرقة العمل المعنية بالكوارث، "هناك مخاوف من أن التأثير على الحياة والأنشطة الاقتصادية قد يستمر لفترة، وسنتعامل مع الوضع قدر المستطاع لأننا نفكر باستمرار في من يعانون" جراء هذا الإعصار.

وأصدر آبي تعليماته إلى مجلس الوزراء لضمان استعادة البنية التحتية مثل شبكات الكهرباء والماء بسرعة حيث أن هناك مناطق عديدة تعاني من عدم وجودهما، ولتوفير الغذاء والمياه وغيرها من المواد دون انتظار طلبات من السلطات المحلية.

وفي اجتماع منفصل، طلب وزير الدفاع الياباني تارو كونو من كبار المسؤولين التأكد من أن قوات الدفاع الذاتي تبذل قصارى جهدها للتعامل مع الكارثة.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أنه حدث فيضانات في 21 نهرًا في مناطق ناجانو وفوكوشيما وإباراكي و3 محافظات أخرى.

وارتفع عدد القتلى من الإعصار إلى 42 قتيلا اليوم الاثنين مع استمرار عمل فرق البحث والإنقاذ في المناطق التي ضربتها الفيضانات والانهيارات الأرضية وسط وشرق اليابان.

