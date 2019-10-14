تعرف على عقوبة امتناع الموظف عن تأدية عمله والتقصير



٢_ترك هؤلاء عملهم ولو في صوره استقاله او امتناعهم عمدا عن تاديه واجب من واجبات وظيفتهم حالة كونهم متفقين علي ذلك

ونصت الماده ١٢٤أ من قانون العقوبات علي عقوبه التحريض علي " يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة السابقة، كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها".



كما ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفًا أو مستخدمًا عموميًا أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلًا عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العمومين.

قد يهمل بعض الموظفين فى تأدية العمل ويقصرون فى مهامهم الوظيفية، وقد يتجاوزون بالإمتناع عن العمل وأداء واجب منوطين به من واجبات وظيفتهم، لكن هل تعلم أن ذلك يعرضهم للمساءلة القانونية تصل لحد العقوبة.قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى ان المادة رقم ١٢٤ عقوبات نصت على أنه: "إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستحدثين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه".وأضاف الجعفرى انه "يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر وكان من شأنه أن يحدث اضطرابات أو فتنه من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".وأكد الخبير القانونى ان "كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه"، ويضاعف الحد الأٌقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".فالجريمه هنا لها صورتان اولاهما يكون الفاعل متعددا والثانيه يكون الفاعل وحيدا ولابد من توافر اركان لتلك الجريمه في صورتيها وهي:١_ عنصر مفترض وهو صفه الموظف او المستخدم العمومي في ثلاثه او اكثر بالنسبه للصوره الاولي وفاعل واحد بالنسبه للصوره الثانية.