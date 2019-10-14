مجدي الهواري: الجزء الثاني من "الشارع اللي ورانا" مفاجأة.. فيديو

كشف المخرج مجدي الهواري، حقيقة التحضير لإخراج جزء ثان من مسلسل "الشارع اللي ورانا"، قائلًا إن المسلسل كان يتحدث عن البرزخ وعالم الأرواح، مؤكدًا أن الجزء الثانى سيكون مختلفا تمامًا عن الجزء الأول وبطريقة شيقة ومختلفة.



وأضاف مجدي الهواري، فى لقاء خاص ArabWood، المذاع على فضائية " روتانا"، ابنى عبد الله طرح تجربته السينمائية الجديدة منذ فترة على اليوتيوب، حيث طرح فيلم " العفريت" والذى كان مؤلف ومخرج وبطل العمل، مشيرًا إلى أنه يجرب العمل والإخراج.



وتابع: "أجلس معه وأتناقش فى أعماله وأفكاره وآرائه، ولكن فى النهاية أترك القرار له فقط،، موضحًا أنه لا يضغط عليه فى أى قرار حتى لو كان خاطئا لكى يستطيع أن يتعلم من أخطائه".



وأردف مجدى الهوارى، أن "عبد الله موهوب على مستوى الإخراج أو التمثيل، والإنتاج، لأنه اكتسب مهاراته مني أنا ووالدته غادة عادل".