Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير اقتصادي: هناك تحسن ملحوظ للجنيه أمام العملات الأجنبية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 09:58 ص
الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي
Advertisements
البهى عمرو
قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه من بداية العام، وهناك تحسن ملحوظ فى العملة المصرية، " الجنيه المصري"، موضحًا أن هذا التحسن ناتج عن التحسن الاقتصادي.

وأضاف بدره، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح أيمن، وهند النعسانى، أنه بمراجعة الربع الأول من موازنة 2019-2020، أكد أن هناك انخفاضا فى العجز الأولى للموازنة، وهناك تراجع فى التضخم، وهناك تحسن فى معدلات النمو.

وأشار بدرة، إلى أن الجنيه ارتفع مقارنة بـ الدولار بحوالى 10%، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن أكثر.

وأوضح أن هناك استقرارا فى السوق المصري، وسوق العملات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون باللعب على العملات.

وتابع: الأسواق العالمية أصبحت تشعر بالمؤشرات الإيجابية فى العملة المصرية فى الأسواق العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

قبل مواجهة الأهلي.. المشرف على الكرة بالزمالك : بلاش تكسروا مجاديفنا

بعد الأسطورة.. محمد رمضان يعود لـ محمد سامي في رمضان

رخص 6 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الاثنين 14-10-2019 في مصر

تراجع كبير في أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-10- 2019 فى مصر

5 حالات لإسقاط الضريبة..تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير الجزر ؟

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها