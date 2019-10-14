خبير اقتصادي: هناك تحسن ملحوظ للجنيه أمام العملات الأجنبية

قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه من بداية العام، وهناك تحسن ملحوظ فى العملة المصرية، " الجنيه المصري"، موضحًا أن هذا التحسن ناتج عن التحسن الاقتصادي.



وأضاف بدره، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة، صدى البلد، تقديم الإعلامية فرح أيمن، وهند النعسانى، أنه بمراجعة الربع الأول من موازنة 2019-2020، أكد أن هناك انخفاضا فى العجز الأولى للموازنة، وهناك تراجع فى التضخم، وهناك تحسن فى معدلات النمو.



وأشار بدرة، إلى أن الجنيه ارتفع مقارنة بـ الدولار بحوالى 10%، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك تحسن أكثر.



وأوضح أن هناك استقرارا فى السوق المصري، وسوق العملات، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون باللعب على العملات.



وتابع: الأسواق العالمية أصبحت تشعر بالمؤشرات الإيجابية فى العملة المصرية فى الأسواق العالمية.

