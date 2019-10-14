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الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:19 ص
صدى البلد
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توك شو
أكد الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث بإسم هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم بإستثناء السواحل الشمالية بدءا من القاهرة والدلتا والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد هناك إنخفاض في درجات الحرارة، مشيرا إلى أنه غير ملحوظ.

وأشار "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، إلى أن هناك إنخفاضا في درجات الحرارة ولكنه ليس مؤثرا، موضحا أنه بالسواحل الشمالية الجو معتدل جدا، حيث تصل إلى 29 درجة و تزداد درجة واحدة ناحية الشرق لتصل إلى 30 درجة.

وأوضح أن درجة الحرارة المتوقعة على الوجه البحرى والدلتا تصل فى المتوسط إلى 33 درجة وجنوب سيناء والغردقة وشمال الصعيد تصل إلى 34 درجة، مؤكدا أنه بأقصى شمال الصعيد تكون شديدة وحارة لتصل إلى 39 درجة.، بالإضافة إلى أن هناك إنخفاضا بنسبة واحد درجة على أغلب أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحركة الملاحية مناسبة جدا للأجواء والأنشطة البحرية، حيث أن إرتفاع الموج البحر الأحمر والمتوسط تصل من متر ونصف إلى 2 متر، لافتا إلى أنه قد تنشط الرياح قليلا على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة هناك.

وقال الدكتور إبراهيم عطا، إن ما يميز طقس اليوم عن الغد هو وجود تكاثر السحب مما يؤدى إلى إحساس أكبر بالتحسن بالأحوال الجوية، بالإضافة إلى أنه هناك فرصة على سقوط الأمطار بجنوب البلاد وسيناء.
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