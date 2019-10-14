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منوعات

حدث في أيرلندا.. مجهولون يعتدون على طباخ ويحرقون جثته

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
عثرت الشرطة الأيرلندية على جثة مواطن كان في كوخ بإحدى الغابات ، تزعم التحقيقات الأولية للشرطة أن المتوفى تم إصابته بعدة طعنات من الخلف، ثم تركوه في الكوخ و قاموا بحرق جثته.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المواطنين المحيطين بالكوخ شعروا بحركة غير طبيعية بالقرب من الكوخ، ثم ظهرت النيران تشتعل في الكوخ من بعيد فقاموا على الفور بإبلاغ قوات الإطفاء.

وعثرت قوات الإطفاء داخل الكوخ على جثة متفحمة، وبعد سؤال المواطنين علموا أنه كان طباخا يعاني من ضيق الأحوال المادية، ما منعه من استئجار بيت صغير و قرر أن يخيم في الغابات حتى تتيسر معيشته.

ويبدو أن ذلك الطباخ لم يكن له أعداء، وكان وديع القلب لأن جيرانه كانوا يصفونه بالهادئ البسيط، فقد كان يلعب مع أولادهم في العطلات الأسبوعية.
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