وزير التعليم العالي يتلقى تقريرا حول أول زيارة علمية لطلاب الجامعة التكنولوجية بالدلتا

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من د. علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، حول قيام كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، بأول زيارة علمية مكونة من عدد من طلاب قسم الأوتوترونكس وبصحبة الدكتور/محمود سالم عميد الكلية وأعضاء من رعاية الطلاب والإعلام بالكلية، لمقر الشركة المصرية لتطوير تقنيات التعليم "بيدو" في مدينة السادس من أكتوبر.



بدأت الزيارة بندوة تعريفية عن الشركة وأهمية التعليم التكنولوجي ودوره في المستقبل، قام الوفد بعد ذلك بجولة داخل الشركة والتعرف على اقسامها المختلفة، ومنها: قسم تجميع المعادن، قسم الطباعة، صالة الدهان، جهاز الليزر، مكاتب تجميع الآلات، قسم تنمية المهارات والاختراعات وورشة الالكترونيات، وتم إجراء مناقشة بين الطلاب والمسئولين داخل الشركة عما يدور داخلها وأهمية الخريج التكنولوجي ومجالات عمله داخل هذه الشركة وخاصة في مجال التشغيل والصيانة.



ووافقت الشركة على تدريب بعض الطلاب لديها خلال الإجازة الصيفية، طبقًا للبرنامج التدريبي المعد من قبل الكلية، وطبقًا للخطة الدراسية الخاصة بأقسام الكلية.



ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة للقيام بمثل هذه الزيارات التي تعد حافزا لهم للتعليم والتدريب والتأهيل المباشر للعمل في مثل هذه الشركات التي تعمل في مجال تصميم وتنفيذ وصناعة الانظمة التعليمية وخاصة في مجالات التعليم الفني.