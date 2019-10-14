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رياضة

أليسون بيكر: نيمار سيكون أفضل لاعب في العالم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:23 ص
نيمار - صورة أرشيفية
نيمار - صورة أرشيفية
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إسماعيل محمود
أكد البرازيلي أليسون بيكر ، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، أن زميله في المنتخب ، نيمار دا سيلفا جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من أفضل لاعبي العالم ، وأنه سيكون أفضل لاعب في أي فريق يذهب إليه.

وقال أليسون في تصريحات صحفية لجريدة موندو ديبرتيفون الإسبانية :"نيمار من لاعبي الصفوة في كرة القدم ، وسيكون أساسيًا في أي فريق يذهب إليه ، وأعتقد أن يستطيع أن يكون أفضل لاعب في العالم في أي فريق يذهب إليه."

وتحدث أليسون أيضًا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي ، و لقاء برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في النسخة الماضية قائلًا:"الحقيقة أن ميسي لعب جيدًا للغاية في مباراة الذهاب ، واستطاع تسجيل هدفين ، ولكن في مباراة العودة تمكنت من إيقافه في العديد من الهجمات ، بكل تأكيد ميسي من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ ، لكنني لا أفكر في المواجهات الثنائية أمامه."

ويحتل أليسون رفقة فريقه ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة ، بعد مرور 8 جولات من البريميرليج ، لكنه لم يشارك سوى في أول مباراة فقط أمام نوريتش ، حيث تعرض لإصابة غاب على إثرها في الفترة الماضية.
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