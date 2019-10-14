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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 14/10/2019.. فيديو

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
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توك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الأثنين 14/10/2019؛ حيث يسود طقس معتدل على الدلتا والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا، ونستعرض فيما يلى بيانا تفصيليا بدرجات الحرارة اليوم الأثنين 14/10/2019 فى المحافظات والمدن الرئيسية.

درجات الحرارة

وفيما يلى نستعرض بيان تفصيلي بدرجات الحرارة اليوم فى القاهرة والمحافظات:

وأستعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، تقريرا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأثنين، على النحو التالى:

بيان درجات الحرارة اليوم
مطروح 28
الإسكندرية 29
دمياط 30
بور سعيد 30
العريش 31
رفح 30
الاسماعيلية 33
السويس 33
القاهرة 33
وادى النطرون 32
المنصورة 32
طنطا 33
سانت كاترين 29
الغردقة 34
شرم الشيخ 35
الفيوم 33
المنيا 34
اسيوط 34
سوهاج 37
قنا 38
الأقصر 39
الوادى الجديد 39
أسوان 39
حلايب 33
شلاتين 35
أبو رماد 34
رأس حردبة 33
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