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أخبار العالم

إسبانيا : السجن 13 عاما لنائب رئيس كتالونيا السابق لاتهامه بإثارة الفتنة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:17 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قضت المحكمة العليا في إسبانيا اليوم الاثنين بالسجن 13 عاما لنائب رئيس كتالونيا السابق أوريول جونكويراس لإدانته بتهمة إثارة الفتنة والتحريض.. ذكرت النبأ قناة (فرنسا 24) الإخبارية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتسبب الحكم في رد فعل حاد في الإقليم، حيث أدت محاولة الانفصال قبل عامين في حدوث أكبر أزمة سياسية في البلاد منذ عشرات السنين.

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