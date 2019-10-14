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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تدعم مركز شباب أبو بكر الصديق بأجهزة ومعدات رياضية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:25 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة احتياجات مراكز الشباب ، قامت الوزارة بتجهيز مركز شباب أبو بكر الصديق بمحافظة الفيوم ببعض الأجهزة والمقتنيات الداخلية كالأثاث والألعاب الرياضية مثل الكراسي والترابيزات و تربيزات تنس الطاولة والبلياردو .

ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من مراكز الشباب لمساعدتها على أداء دورها فى تنمية الجانب الترفيهى وأهمية الرياضة فى خدمة المواطنين
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