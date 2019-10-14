وزارة الشباب والرياضة تدعم مركز شباب أبو بكر الصديق بأجهزة ومعدات رياضية

في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لتوفير كافة احتياجات مراكز الشباب ، قامت الوزارة بتجهيز مركز شباب أبو بكر الصديق بمحافظة الفيوم ببعض الأجهزة والمقتنيات الداخلية كالأثاث والألعاب الرياضية مثل الكراسي والترابيزات و تربيزات تنس الطاولة والبلياردو .
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من مراكز الشباب لمساعدتها على أداء دورها فى تنمية الجانب الترفيهى وأهمية الرياضة فى خدمة المواطنين
ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير عدد من مراكز الشباب لمساعدتها على أداء دورها فى تنمية الجانب الترفيهى وأهمية الرياضة فى خدمة المواطنين