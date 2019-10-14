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أخبار العالم

اضطر إلى ارتداء سترة واقية من الرصاص.. رئيس الوزراء الكندي يتلقى تهديدات قبل الانتخابات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
ترودو
ترودو
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محمد علي
أشارت تقارير صحيفة، إلى أخطار أمنية تهدد رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، أجبرته خلال جولاته الانتخابية على ارتداء سترة واقية من الرصاص.

وفي معرض تعليق منافسي ترودو، قالوا إن التهديد الذى أجبره على ارتداء سترة واقية من الرصاص إشارة مقلقة لديمقراطية البلاد، وفق ما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

كان ترودو قد وصل متأخرا 90 دقيقة على التجمع الانتخابى خارج تورنتو، واضطر إلى ارتداء السترة تحت قميصه.

قال أندرو شير، زعيم حزب المحافظين إنه كان من المزعج للغاية سماع اضطرار ترودو إلى ارتداء السترة الواقية في فاعلية انتخابية، وتابع قائلا: تهديدات العنف ضد القادة السياسيين ليس لها مكان بالتأكيد فى الديمقراطية الكندية.

قالت زعيمة الحزب جاجميت سين إن أى تهديد ضد ترودو أو أى زعيم مقلق للجميع، فأيا كان من سيصوتوا له او تؤمنون به، لا ينبغى أن يواجه احدا تهديدا بالعنف.

ومن المقرر انطلاق الانتخابات الفيدرالية في 21 أكتوبر، وتشير استطلاعات الرأى إلى تقارب المنافسة بين ترودو وشير، لكن الحزب الديقراطى الجديد الذى يميل نحو اليسار يحقق مكاسب، ويمكن أن ينتهى الأمر به إلى طرف توازن القوى.
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