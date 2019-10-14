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أخبار العالم

الرئيس التنفيذي للعربية للطيران: ندرس شراء طائرات جديدة بحلول يناير 2020

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 10:57 ص
العربية للطيران
العربية للطيران ستتخذ قرارا بشأن شراء طائرات جديدة بحلول ين
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رويترز
قال الرئيس التنفيذي للعربية للطيران، اليوم الاثنين، إن شركة الطيران منخفض التكلفة ستتخذ قرارا بشأن طلب شراء طائرات جديدة بحلول يناير 2020.

وقال عادل علي في مؤتمر في دبي: إن القرار سيُتخذ في الجزء الأخير من 2019 أو في يناير من العام القادم.

وأضاف أن الشركة ستطلب شراء ما يتراوح بين 115 و120 طائرة وإنها تفحص الطائرة إيه220 التي تنتجها إيرباص والطائرة 737 ماكس التي تنتجها بوينج.

ويتألف أسطول العربية للطيران حاليا من طائرات إيرباص إيه320.
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