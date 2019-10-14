Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بجوائز 300 جنيه يوميًا.. وزارة الشباب تكشف تفاصيل مسابقة نقطة مياه تساوي حياة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
احمد فوزى المتحدث
احمد فوزى المتحدث بأسم وزارة الشباب والرياضة
Advertisements
توك شو
قال محمد فوزى المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة انه تم عقد بعض بروتوكولات التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات والوزارات سواء الخاصة او الحكومية، لتنظيم مسابقات شبابية.

واكد فوزي عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الورد المذاع على قنا"ten" ان الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى لوزارة الشباب والرياضة أطلقت مسابقة "نقطة مياه تساوي حياة" للعام الثانى على التوالى.

وأوضح ان المسابقة تهدف إلى أهمية نقطة ترشيد المياه للحفاظ عليها لدى الفرد والمجتمع وذلك فى إطار السياسة العامة للوزارة فى مناقشة القضايا المهمة.

وتابع انه من الضرورى توعية الشباب على هذه القضايا وإشرافهم فى وضع خطط تنموية خاصة بالموارد المائية .

واشار إلى ان المسابقة مستمرة طوال شهر اكتوبر بالتوازى مع اسبوع القاهرة للمياه وستنطلق فى اواخر الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الجارى وستقام فى مركز المنارة سن المسابقة من 18 الى 35.

واردف ان المشاركة والتقديم لمسابقة نقطة مياه تساوى حياة على موقع وزارة الشباب والرياضة ومتاح للجميع، موضحًا أن جوائزها تقدر بـ300 جنيه يوميًا.

وتابع محمد فوزي المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة ان من خلال التعاون بين الوزارة ووزارة الرى والموارد المائية يستطيع الشاب ان يجاوب عن اسئلة المسابقة وهدفنا منها التوعية للحفاظ على مياه مصر .
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد.. سيدة تفقد الوعي خلال تصوير برنامج تلفزيوني.. لن تتخيل السبب

حكم سداد المرأة ديونها من مال زوجها دون علمه

على العجلة .. عبير صبرى بإطلالة كاجوال فى أحدث جلسة تصوير

أفضل وأرخص سيارة زيرو في مصر 2020

مدرب الهلال السوداني لـ صدى البلد: أعرف الأهلي جيدًا..و سنحسم التأهل أمامه

بسبب حضن أليساندرا..بطل اتحاد الـUFC غاضب من محمد صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد

بعد فستانه المثير للجدل.. شاهد أغرب تصميمات مهند كوجاك

لكل اسم حكاية.. جبل قطرانى بالفيوم مصدر زلزال 1992.. وثروة غير مستغلة