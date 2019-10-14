بجوائز 300 جنيه يوميًا.. وزارة الشباب تكشف تفاصيل مسابقة نقطة مياه تساوي حياة

قال محمد فوزى المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة انه تم عقد بعض بروتوكولات التعاون مع بعض الهيئات والمؤسسات والوزارات سواء الخاصة او الحكومية، لتنظيم مسابقات شبابية.



واكد فوزي عبر مداخلة هاتفية فى برنامج صباح الورد المذاع على قنا"ten" ان الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى لوزارة الشباب والرياضة أطلقت مسابقة "نقطة مياه تساوي حياة" للعام الثانى على التوالى.



وأوضح ان المسابقة تهدف إلى أهمية نقطة ترشيد المياه للحفاظ عليها لدى الفرد والمجتمع وذلك فى إطار السياسة العامة للوزارة فى مناقشة القضايا المهمة.



وتابع انه من الضرورى توعية الشباب على هذه القضايا وإشرافهم فى وضع خطط تنموية خاصة بالموارد المائية .



واشار إلى ان المسابقة مستمرة طوال شهر اكتوبر بالتوازى مع اسبوع القاهرة للمياه وستنطلق فى اواخر الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الجارى وستقام فى مركز المنارة سن المسابقة من 18 الى 35.



واردف ان المشاركة والتقديم لمسابقة نقطة مياه تساوى حياة على موقع وزارة الشباب والرياضة ومتاح للجميع، موضحًا أن جوائزها تقدر بـ300 جنيه يوميًا.



وتابع محمد فوزي المتحدث الرسمى باسم وزارة الشباب والرياضة ان من خلال التعاون بين الوزارة ووزارة الرى والموارد المائية يستطيع الشاب ان يجاوب عن اسئلة المسابقة وهدفنا منها التوعية للحفاظ على مياه مصر .

