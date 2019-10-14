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أخبار البلد

#اعدام_محمد_راجح يتصدر تويتر.. ومغردون: حق محمود لازم يرجع

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:04 ص
محمد راجح
محمد راجح
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رنا اشرف
تصدر هاشتاج #إعدام_محمد_راجح موقع التواصل الاجتماعى تويتر فهى جريمة هزت المشاعر الإنسانية وأثارت غضب الرأى العام عبر السوشيال ميديا بعد قيام محمد راجح، 18 سنة، باعتراض إحدى الفتيات في شوارع تلا محاولا ضربها والتقاط هاتفها منها، ليتدخل محمود البنا مدافعا عن الفتاة، ونشبت بينهما مشادة وانصرف كل منهما.

وبعد ساعات، اصطحب القاتل اثنين من أصدقائه ليطارد محمود ضحية الغدر في أحد شوارع المدينة، حاملا مطواه، فحاول محمود البنا الهرب منه، إلا أنه طارده هو وأصدقاؤه مسددين له عدة طعنات بالفخذ اليسرى، فسالت دماؤه على الأرض وفروا هاربين، حيث لفظ محمود البنا أنفاسه الأخيرة بسبب النزيف الشديد حتى وصل إلى المستشفى جثة هامدة.

وجاءت تعليقات المتابعين على تويتر مفعمة بالغضب والمطالبة بالانتقام كالآتي:

ربنا يرحمك ويلهم اهلك الصبر والسلوان يارب 💔
#اعدام_محمد_راجح

مهما تمسحو الي على الحيطان وتتنازلو عن مبادئكم عشان الفلوس مش هتمسحو ذاكرتنا واصرارنا على (الاعدام ) #اعدام_محمد_راجح

ما تسكتوش و خلو الترند شغال لغاية ما يتنفذ الحكم .. لو سكتنا الولد دا موش هيتعدم #اعدام_محمد_راجح

حق محمود لازم يرجع
شهيد الشهامه
#اعدام_محمد_راجح

انا عايزه تمن جرى محمود من راجح بالمنظر ده وعايزه تمن خوفه فى اللحظه دى بس...💔💔
#راجح_قاتل
#اعدام_محمد_راجح
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