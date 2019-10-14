الغيطي: خُطة لمجابهة مياه الأمطار خلال موسم الشتاء بالشروق

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمات من الإدارات المعنية بجهاز المدينة، وذلك لوضع خطة لمجابهة مياه الأمطار والإستعداد لفصل الشتاء، ولمنع تكدس المياه بالشوارع، أو إعاقة السير خلال موسم الشتاء.



وقال المهندس عبدالرءوف الغيطي: جارٍ تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار، والتأكد من صلاحيتها ومراجعة المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط والأدوات، وكذا تدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية بقطاعات (شرق - غرب) المدينة.



وأكد رئيس الجهاز أنه تمت المراجعة الفنية لطلمبات ومولدات الكهرباء والطلمبات الغاطسة بمحطات رفع الصرف بالمدينة ضمن خطة إدارة الأزمات للتأكد من جاهزية المنظومة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التخطيط المسبق لمجابهة التغيرات خلال فصول العام.​