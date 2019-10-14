مشرع روسي كبير يكشف حقيقة احتمال اندلاع صراع تركي سوري مفتوح ضعيف

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الاثنين عن مشرع روسي كبير قوله إن أنقرة لا تخطط للسيطرة على أراض سورية بالقوة ولذلك فإن احتمال اندلاع صراع تركي سوري مفتوح ضعيف.



وأدلى المشرع قنسطنطين كوساتشيف بهذه التصريحات بعد أن قالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها ستسحب قواتها المتبقية من شمال سوريا بسبب اتساع الهجوم التركي هناك.



وأبرم الجيش السوري اتفاقا مع القوات الكردية لإعادة الانتشار على الحدود مع تركيا. وروسيا حليف مقرب من الرئيس السوري بشار الأسد.