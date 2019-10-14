برلماني: الأقصر وأسوان والغردقة تستعيد مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية

أكد النائب محمد المسعود عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن تأكيد التقارير على أن نسب الإشغال بالصعيد خلال الموسم الشتوى الحالي تعد الأعلى منذ عام 2010، وأن عودة السياحة بقوة من الدول الإسكندنافية، فضلا عن دول جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية وأمريكا يؤكد نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعم الرئيسى لقطاع السياحة على استعادة المكانة المرموقة لها على خريطة السياحة العالمية.



وتوقع " المسعود " فى بيان له أصدره اليوم، أن يكون لعروض أوبرا عايدة، المقرر إقامتها يومي 26 و28 أكتوبر الجاري في معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر، فضلا عن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبي سمبل في أسوان يوم 22 من الشهر الجاري بعد ارتفاع نسب الحجوزات بالفنادق العائمة والثابتة في المحافظتين، عن فترة الثلث الأخير من شهر أكتوبر إلى نحو 100% دورهما الكبير فى استعادة السياحة العالمية لمحافظتي الأقصر وأسوان وأيضا لمختلف المحافظات والمدن السياحية والأثرية بالصعيد بصفة عامة ومدينة الغردقة الساحرة بصفة خاصة.



وقال إن عودة عروض الأوبرا إلى الأقصر بعد توقف أكثر من 20 عاما يمثل أكبر عامل جذب إضافي لآلاف السياح العاشقين لتلك الفنون السياحية الراقية مما سيكون له آثاره الإيجابية الكبيرة لاستعادة الأقصر لوضعها الطبيعى على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم المدن السياحية والأثرية بالعالم، موضحا أن تسيير عدد من شركات الطيران الأوروبية للرحلات الجوية المباشرة إلى الأقصر خلال الموسم الشتوى الحالي أنعش الحركة السياحية الوافدة.



ووجه " المسعود " التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه الكبير على الترويج للسياحة المصرية عالميا وجعل هذا الملف من القضايا المهمة فى مختلف زياراته لمختلف دول العالم ومشاركته فى مختلف المنتديات والمؤتمرات الإقليمية والدولية خاصة ان السياحة المصرية تعتبر من أهم القطاعات القادرة على تنمية الاقتصاد المصرى.