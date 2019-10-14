تسويق السياحة الثقافية: ظهور الأقصر في السينما العالمية أهم حملات الدعاية

أعلن محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الأقصر تستقبل في أكتوبر 2020، فريق عمل فيلم جريمة على ضفاف النيل، وهو من روائع الأديبة العالمية أجاثا كريستي، موضحا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق لعاصمة الحضارة، والذي سيتم عرضه على شاشات السينما العالمية، معتبرا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق للأقصر خلال مائة عام، والتي تأتي نتائجها سريعا وتؤثر بقوة في قرار السائح المرتقب.



وقال "عثمان" إن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لفريق العمل، ووضع خطة لتدريب شباب الجامعة لمرافقة فريق العمل والتنسيق مع المرشدين السياحين أيضا لتنظيم برامج سياحية داخل الأقصر وأسوان والرحلات النيلية.



وأضاف أن وجود فريق العمل الذي يضم نجوم عالميين سيكون فرصة كبيرة أيضا لنشر محتوي رقمي علي وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن هؤلاء النجوم يوجد لديهم ملايين المتابعين خاصة من الشباب مما يسمح بجذب شريحة جديدة من الشباب لزيارة الأقصر وأسوان.



وتابع "عثمان" أن اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهدف دعم الصورة الإيجابية عن مصر والاستغلال الأمثل لذلك الحدث الكبير، كما أن اللجنة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة علي بناء قدرات الشباب وخلق كوادر قادرة على التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبير، والتي سوف تشهدها مصر.



كما أكد "عثمان" أن تصوير الفيلم في الأقصر سيكون أيضا رسالة عملية تؤكد على أمان المقصد السياحي المصري ودعوة غير مباشرة لجذب الأعمال العالمية والتي تروي قصص الحضارة المصرية والشرق للتصوير هنا في مصر وعلى ضفاف نهرها الخالد.