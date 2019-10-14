Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تسويق السياحة الثقافية: ظهور الأقصر في السينما العالمية أهم حملات الدعاية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
الأقصر
الأقصر
Advertisements
محمد الاسكندرانى
أعلن محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الأقصر تستقبل في أكتوبر 2020، فريق عمل فيلم جريمة على ضفاف النيل، وهو من روائع الأديبة العالمية أجاثا كريستي، موضحا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق لعاصمة الحضارة، والذي سيتم عرضه على شاشات السينما العالمية، معتبرا أن ذلك الحدث هو أهم حملة تسويق للأقصر خلال مائة عام، والتي تأتي نتائجها سريعا وتؤثر بقوة في قرار السائح المرتقب.

وقال "عثمان" إن لجنة تسويق السياحة الثقافية تتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لفريق العمل، ووضع خطة لتدريب شباب الجامعة لمرافقة فريق العمل والتنسيق مع المرشدين السياحين أيضا لتنظيم برامج سياحية داخل الأقصر وأسوان والرحلات النيلية.

وأضاف أن وجود فريق العمل الذي يضم نجوم عالميين سيكون فرصة كبيرة أيضا لنشر محتوي رقمي علي وسائل التواصل الاجتماعي خاصة وأن هؤلاء النجوم يوجد لديهم ملايين المتابعين خاصة من الشباب مما يسمح بجذب شريحة جديدة من الشباب لزيارة الأقصر وأسوان.

وتابع "عثمان" أن اللجنة ستقوم خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهدف دعم الصورة الإيجابية عن مصر والاستغلال الأمثل لذلك الحدث الكبير، كما أن اللجنة سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة علي بناء قدرات الشباب وخلق كوادر قادرة على التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبير، والتي سوف تشهدها مصر.

كما أكد "عثمان" أن تصوير الفيلم في الأقصر سيكون أيضا رسالة عملية تؤكد على أمان المقصد السياحي المصري ودعوة غير مباشرة لجذب الأعمال العالمية والتي تروي قصص الحضارة المصرية والشرق للتصوير هنا في مصر وعلى ضفاف نهرها الخالد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس تسويق السياحة الثقافية: عودة أوبرا عايدة حلم تحول لحقيقة

أوبرا عايدة تعود كأيقونة ترويجية.. خبراء: شعلة تضيء طريق السياحة بعد 22 عاما من النسيان.. وتوقعات بوصول حجم حجوزات الفنادق والفنادق العائمة إلى 100%

مجموعة ألمانية تعلن دعم مصر بـ بورصة برلين 2020 بعد رحلة تعريفية للأقصر.. صور

تعرف على ترتيب مصر فى الترويج والتسويق السياحي

ترشيحاتنا

بالأسود إيفانكا ترامب نائمة بجانب طفلها الرضيع

الجيش الوطني الليبي يكشف كيفية تهريب تركيا للإرهابيين إلى البلاد

بعد التوقف الدولي .. تعرف على المواجهات النارية في أكتوبر

حكاية أثارت ضجة .. تلاميذ يشيعون جنازة زميلهم في دمياط

عالم سابق في ناسا يفجر مفاجأة: هذا الكوكب به مياه وصالح للحياة

بسبب ملابسها في السعودية.. موجة غضب ضد دينا الشربيني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود أنيق .. بلقيس تبهر متابعيها بأحدث إطلالة

المخلل سم قاتل.. مصانع بدون ترخيص تهدد صحة مواطني قرى الدقهلية..صور

أول قاضية تدخل القصر الرئاسي.. تعرف على زوجة ساكن قرطاج الجديد