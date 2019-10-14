تظاهر بمساعدة.. عامل يسرق فيزا من شخص ويستولي علي ٥٣ ألف جنيه في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض علي عامل لسرقته ٥٣ الف جنيه من حساب شخص بعد سرقته الكارت الخاص به أثناء تظاهره بمساعدته، أمام احدي ماكينات الصرف الآلي بدائرة قسم أول سوهاج



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا بورود بلاغ من "أحمد. م. م" عامل ومقيم مركز اخميم لضباط مباحث قسم أول يفيد انه اثناء قيام احد الاشخاص بمساعدته بصرف مبالغ ماليه بواسطه الفيزا كارت الخاصة به، لعدم معرفته الصرف فوجئ عقب ذلك بقيامه بمغافلته واستبدال الكارت الخاص به وقيامه بسحب مبالغ مالية منه بلغت قيمتها ٥٣ الف جنيه ولا يعلم هويته.



تواصلت التحريات السرية الى ان وراء ارتكاب الواقعة "ايمن. ح. م" ٤٣ عاما عامل قسم اول سوهاج وله محل اقامه مركز سوهاج، وبالعرض علي النيابة العامة قررت ضبطه واحضاره، تم ضبط المتهم وضبط بحوزته قطعة صغيرة الحجم لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي ٢جرام، و٣ كارت فيزا لعدة بنوك ومبلغ مالي وقدره ٣٨ الف جنية.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانه قام بصرف باقي المبلغ علي ملذاته الشخصية، وبتطوير مناقشة اعترف بارتكابه ٥ وقائع أخري لسرقات كروت فيزا من مواطنين بنفس الطريقة.



حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



