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أخبار البلد

مدبولي يعقد اجتماعًا مع ادارة صندوق مصر السيادى لبحث آليات التنمية المستدامة

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:08 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادى، اجتماعًا مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، عضو مجلس إدارة الصندوق.

وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، كافة الإجراءات المتعلقة بإطلاق صندوق مصر السيادي، والخطوات اللازمة لتفعيل دوره كأحد أبرز صور الشراكة التنموية الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة، من خلال صياغة الإستراتيجيات اللازمة لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة وتحقيق الإستفادة منها.
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