الإعلام الرسمي: الجيش السوري ينتشر في بلدة قرب مدينة الرقة

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم الاثنين إن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.



وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.



وتقع تل تمر على طريق سريع استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.



جاء انتشار القوات السورية بعد اتفاق بين الحكومة والقوات التي يقودها الأكراد.