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فن

بملامح جريئة.. جلسة تصوير جديدة لـ ابنة عمرو دياب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
جنا دياب
جنا دياب
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شروق ابراهيم
خطفت جنا ابنة النجم عمرو دياب الأنظار إليها بنشرها صور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت جنا ببلوزة مكشوفة من الأكتاف مع الإضاءة الزرقاء التي أعطت للصور نوعا من الإثارة مع الشعر المموج.

جنا هي أصغر أبناء عمرو دياب من زوجته الثانية السعودية زينة عاشور، ولديها 3 إخوة عبد الله وكنزي و شقيقتها الكبرى نور ابنة الفنانة شيرين رضا.

وتمتلك جنا موهبة الغناء باللغة الانجليزية ودائما ما تنشر فيديوهات وهي تقدم أشهر الأغنيات الأجنبية بصوتها وتلقى إعجابا كبيرا من جمهورها.
بملامح جريئة.. جلسة تصوير جديدة لـ ابنة عمرو دياب
بملامح جريئة.. جلسة تصوير جديدة لـ ابنة عمرو دياب
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