وزير الدفاع الأمريكي: قواتنا محاصرة في سوريا

قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي إن القوات الأمريكية محاصرة في سوريا.



وبحسب شبكة فوكس نيوز، قال إسبر إن القوات الأمريكية محاصرة بين الجيش السوري الذي يتحرك من الجنوب إلى الشمال للرد على الهجمات التركية، والقوات التركية التي تتحرك من الشمال إلى الجنوب.



كما أشار إلى أن الجيش الأمريكي لن يخض حربًا مع أنقرة دفاعًا عن الأكراد السوريين، ولكنه اعترف أيضًا بأن الولايات المتحدة ليس لديها قوات كافية في المنطقة لوقف الغزو التركي.



في وقت سابق ، قال رئيس البنتاجون إن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف جندي من سوريا. وذكرت رويترز أن القوة العسكرية الرئيسية للبلاد قد تغادر سوريا في الأيام المقبلة.





