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فن

فان دام يقبل رجاء الجداوى وشاروخان يسلمها جائزة صناعة الترفيه بالسعودية

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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رنا اشرف
نشرت الإعلامية بوسى شلبى فيديو جديدا عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من خلال حفل توزيع جوائز تصنيع الترفيه الذي تقيمه المملكة العربية السعودية ، خلال موسم الرياض.

وظهرت فى الفيديو ، الفنانه رجاء الجداوى مع الممثل الأمريكي فان دام وهو يقبلها و تستلم جائزة التكريم من الفنان الهندى شاروخان بصحبة الفنان هانى شاكر و الفنانة أحلام.

يذكر أن الجداوي بدأت تصوير دورها في مسلسل " شبر مية " للنجم أحمد السعدني والمقرر عرضه قريبًا.

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبي وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، محمد على رزق، ثراء جبيل.
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