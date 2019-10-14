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أخبار البلد

وظائف شاغرة مطلوبة بالتجارى وفا بنك .. خدمات

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
اعلن التجارى وفا بنك عن بعض الوظائف الشاغرة لوقت كامل ومنها مدير تجزئة الائتمان .

الغرض من الوظيفة :

• تطوير وإعداد تقارير ائتمان التجزئة وتحليلها التي تغطي دورة حياة ائتمان التجزئة ومتطلبات المخاطر التنظيمية و دعم فريق السياسات لتصميم الاستراتيجيات ومعايير تحديد مصادر للمنتجات والأنشطة الائتمانية الحالية والجديدة و دعم الوحدات الأخرى وهي مجموعات المجموعات المالية وفرق العمل مع التقارير ذات الصلة وفي الوقت المناسب لتقارير مخاطر البيع بالتجزئة وفرص البيع المتقاطع.

المسؤوليات الرئيسية وتقسيم الوقت التقريبي:

• تطوير محاور المحفظة التي تدعم فريق السياسة في إجراء مراجعات مفصلة لأداء مستوى القطاع
• إكمال متطلبات الإبلاغ عن المخاطر الشهرية والربع سنوية لوزارة المالية والبنك الدولي ومخاطر
انخفاض مخاطر المجموعة والتنبؤ بوقت تقسيم 25 ٪ • بناء منهجيات التنبؤ بالخسارة لأعمال البيع بالتجزئة وحساب العاهات & مؤشرات المخاطرة بناءً على طرز معينة

• تحديث ومراقبة البيع بالتجزئة للأفراد و LGD استنادًا إلى النماذج المعتمدة من قبل مخاطر المجموعة
• توفير حزم المراجعة السنوية المطلوبة لمخاطر المجموعة بسبب انخفاض طفيف في نماذج PD و LGD
• إنشاء قائمة شهرية من الحسابات المؤهلة لشطبها لكل من البطاقات والقروض.
• المشاركة في تمارين التنبؤ المختلفة: فلاش أسبوعي ، وتحديد أهداف مجموعات شهرية ، STP & RAF
سجل الائتمان


المعرفة والخبرة والمؤهلات / الخبرة:
• معرفة متقدمة من السائقين الأعمال والقضايا في أعمال الإقراض غير المضمونة
• المعرفة المصرفية للأفراد على نطاق واسع
• الحد الأدنى 4 سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر التجزئة
• شهادة في نظام المعلومات الإدارية ، إحصاءات أو المالية
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