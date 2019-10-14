وظائف شاغرة مطلوبة بالتجارى وفا بنك .. خدمات

اعلن التجارى وفا بنك عن بعض الوظائف الشاغرة لوقت كامل ومنها مدير تجزئة الائتمان .



الغرض من الوظيفة :



• تطوير وإعداد تقارير ائتمان التجزئة وتحليلها التي تغطي دورة حياة ائتمان التجزئة ومتطلبات المخاطر التنظيمية و دعم فريق السياسات لتصميم الاستراتيجيات ومعايير تحديد مصادر للمنتجات والأنشطة الائتمانية الحالية والجديدة و دعم الوحدات الأخرى وهي مجموعات المجموعات المالية وفرق العمل مع التقارير ذات الصلة وفي الوقت المناسب لتقارير مخاطر البيع بالتجزئة وفرص البيع المتقاطع.



المسؤوليات الرئيسية وتقسيم الوقت التقريبي:



• تطوير محاور المحفظة التي تدعم فريق السياسة في إجراء مراجعات مفصلة لأداء مستوى القطاع

• إكمال متطلبات الإبلاغ عن المخاطر الشهرية والربع سنوية لوزارة المالية والبنك الدولي ومخاطر

انخفاض مخاطر المجموعة والتنبؤ بوقت تقسيم 25 ٪ • بناء منهجيات التنبؤ بالخسارة لأعمال البيع بالتجزئة وحساب العاهات & مؤشرات المخاطرة بناءً على طرز معينة



• تحديث ومراقبة البيع بالتجزئة للأفراد و LGD استنادًا إلى النماذج المعتمدة من قبل مخاطر المجموعة

• توفير حزم المراجعة السنوية المطلوبة لمخاطر المجموعة بسبب انخفاض طفيف في نماذج PD و LGD

• إنشاء قائمة شهرية من الحسابات المؤهلة لشطبها لكل من البطاقات والقروض.

• المشاركة في تمارين التنبؤ المختلفة: فلاش أسبوعي ، وتحديد أهداف مجموعات شهرية ، STP & RAF

سجل الائتمان





المعرفة والخبرة والمؤهلات / الخبرة:

• معرفة متقدمة من السائقين الأعمال والقضايا في أعمال الإقراض غير المضمونة

• المعرفة المصرفية للأفراد على نطاق واسع

• الحد الأدنى 4 سنوات من الخبرة في إدارة المخاطر التجزئة

• شهادة في نظام المعلومات الإدارية ، إحصاءات أو المالية