الله ياخدك عم نهرب من طياراتك| رسالة شديدة اللهجة لـ أردوغان..فيديو

عرضت القناة الخاصة بفضائية "الغد" مقطع فيديو تظهر فيه سيدة من سكان شمال سوريا، تحمل طفلها متنقلة إلى الحدود السورية – التركية، هربا من القصف الذي تعرضت له بلدتها بمدفعية القوات المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



ووجهت الأم السورية وهى تحمل طفلها بعد تشريد عائلتها بسبب القصف التركى، رسالة شديدة اللهجة للرئيس التركى، قائلة " :"أردوغان عايز الارض ياخدها ويشبع منها، ما نريدها ولكن سنظل بحدود بلدنا هربًا من طياراتك، الله ياخدك".



وتابعت الأم السورية: " الله ياخدك، لوين بدنا نروح".



وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 130 ألف شخص عن مناطق ريفية في محيط مدينتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين في شمال شرق سوريا نتيجة للعدوان التركي.



ويعاني الآلاف من النازحين في شمال شرق سوريا من نقص في المواد الغذائية ومتطلبات الحياة الاساسية جراء العدوان التركي على اراضيهم.



