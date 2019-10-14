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توك شو

فرى نايل: إزالة 1.5 طن قمامة أسفل كوبرى الجلاء فى الدقى

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:28 م
Very Nile
Very Nile
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توك شو
قال مصطفى حبيب مسئول حملة "فرى نايل" إن هدفنا هو تنظيف مياه النيل وبدأنا فى العمل منذ حوالى سنة تقريبًا .

وأضاف مسؤل حملة "فرى نايل" عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الورد " المذاع على قناة " "TEN "أننا قررنا تنظيف القناطر مع بعض المتطوعين ونحاول أن نقوم بعملية التنظيف فى العديد من المحافظات المختلفة وليست مقتصرة على القاهرة أو الجيزة فقط لتنظيف مياه  النيل.

وتابع مسؤل حمله "فرى نايل" قمنا بعرض ذلك على مجموعة الروتارى وبالفعل تعاونا معًا وتم تجميع 23 نادى، مضيفًا أنه تم جمع مبلغ الحدث بمساعدة شركة نايل تاكسى للنقل النهرى .

وأشارمسئول حمله "فرى نايل" ان اول مكان قمنا بالتنظيف فيه كان منذ شهر ديسمبر الماضى حيث استطعنا إزاله طن ونص الطنالمن من القمامه أسفل كوبرى الجلاء فى الدقى وكان عدد المتطوعين حينها 250 متطوعا .

واكد مسؤل حمله "فرى نايل" اننا نستفيد من القمامة بعد ذلك عن طريق المشاركة مع مصانع الورق والجمعيات الاهلية وغيرها لفصل المخلفات وإعادة تصنيعها .

وأردف مسئول حمله "فرى نايل" أن قريبا يتم عقد فاعلية مع الامم المتحدة وذلك لتنظيف اماكن بالقاهرة بمساعدة نحو 200 او 250 متطوعا .
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