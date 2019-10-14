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أخبار البلد

مصر تستطيع.. اقتصادية قناة السويس مصدر جذب لكبار المستثمرين بالعالم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 03:45 م
اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس مصدر جذب لكبار المستثمرين بالعالم
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سعيد العربي وآية الجارجى
تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، زيارة للخبراء المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الهجرة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، للتعرف على أهمية المنطقة الاقتصادية والحوافز الاستثمارية بها والمشروعات القائمة بالعين السخنة.

وياتى ذلك في إطار تنفيذ تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنظيم زيارات للمستثمرين المصريين بالخارج إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للتعرف بشكل مباشر وواقعي على حجم الإنجازات التي تحققت وآفاق التطوير الذى تشهده مصر في مختلف المجالات، وفرص الاستثمار المتاحة في السوق المصري.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المؤتمر في دورته الخامسة، التي تهتم بالاستثمار والتنمية، يأتي في ظل الاهتمام الشديد الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للاستثمار وللتنمية بجميع أنواعها ومجالاتها والتخطيط للمستقبل، بشكل يمكننا من الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج، لافتةً إلى حرص الوزارة على تنظيم زيارة للخبراء إلى المنطقة الاقتصادية كأحد المشروعات القومية التي تجري على أرض مصر، كما أنها فرصة للمستثمرين في الخارج للتعرف على المجهود الذي يتم وكذلك الفرص الاستثمارية بالمنطقة، كما أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تفتح آفاقًا استثمارية رحبة في مجالات متنوعة وواعدة في العديد من القطاعات.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم إلى أن الوزارة حريصة أيضًا على ربط جميع المصريين في الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وهو جزء من الأهداف التي حققها المؤتمر في دوراته الأربع الماضية.

كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية تلك الزيارة الميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ليشهد المستثمرون المشاركون بمؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" حجم الإنجازات التي تم تحقيقها على أرض الواقع بمنطقة القناة، فضلًا عن التطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات، والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا خاصًا، لما يشهده من ارتفاع نسبة المشروعات التنموية وإقبال المستثمرين بشكل ملحوظ، مؤكدة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتاز بتوافر العديد من الفرص الاستثمارية الناجحة، حيث تعد مصدر جذب لكبار المستثمرين حول العالم لما لها من خصائص جاذبه للاستثمار من حيث موقعها الاستراتيجي على الطريق التجاري الرئيسي بين قارتي أوروبا وآسيا، موضحة أن أكثر من ٨٪ من التجارة العالمية تمر سنويًا من خلالها.

وتأتي زيارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس على هامش مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الاقتصادي، تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 15 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ويتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا عن المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها وحوافزها وزيارة لمصانع المنطقة الجنوبية وميناء السخنة وجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية.

وتتمتع المنطقة الاقتصادية، الوقعة بمنطقة العين السخنة، بامتداد جغرافي يصل إلى 460 كم2 مقسمة إلى 4 مناطق صناعية، بالإضافة إلى 6 موانئ بحرية.
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