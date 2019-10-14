محمد محمود يعود للمباريات مع الأهلي بعد 9 شهور من الإصابة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الثالثة عصر اليوم تجربة ودية أمام الإعلاميين على ملعب التتش، يسعى من خلالها رينيه فايلر، المدير الفني للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، قبل استئناف مسابقة الدوري العام ومواجهة الزمالك يوم 19 من الشهر الجاري والتي تأتي ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.



ويسعى الجهاز الفني لتجربة لاعبيه خاصة العائدين من الاصابة في تجربة اليوم وعلي رأسهم محمد محمود بعد فترة غياب أستمرت قرابة الـ 9 شهور مع باقي اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.



ويستعد الأهلي لبطولة الدوري من خلال التدريبات اليومية على ملعب التتش، والتي يحرص خلالها رينيه فايلر، على عقد محاضرات فنية مع اللاعبين، لتنفيذ تعليماته الخاصة بالجانبين الفني الخططي.

