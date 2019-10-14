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تعليم

تعليم الإسكندرية تنظم احتفالية كبرى في ذكرى انتصارات أكتوبر..صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شهد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الاثنين، فعاليات احتفال إدارة غرب التعليمية بذكرى انتصارات أكتوبر، والتي أقيمت بمسرح مدرسة السادات.

جاء ذلك بحضور همت أبو كيلة مدير عام الإدارة، ووكيلي الإدارة، والقس يوحنا رمزي ممثلا عن بيت العائلة المصرية، وطارق فهمي، نقيب معلمي غرب ومجلس أمناء الإدارة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وآيات من القرآن الكريم، وأدى كورال غرب العديد من الأغنيات الوطنية منها (اسلمي يامصر، وطني الأكبر، النسر المصري، أنا ابن مصر).

وشهد الحضور فيلما تسجيليا عن ملحمة الانتصار والعزة ، كما شملت الفقرات قصائد شعرية في حب مصر، وعروض مسرحية منها عرض مسرحي بعنوان "كلنا جيش"، كما أعد طلاب غرب معرضا فنيا كاملا يمثل انتصارات أكتوبر وأمجاده .
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