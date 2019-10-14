Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:08 م
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت حلقات مسلسل Keeping up with Kardashians عن خلاف حدث بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجها مغني الراب كاني ويست، بسبب إطلالتها في حفل Met Gala شهر مايو الماضي.

وظهرت كيم كارداشيان خلال الحلقة وهي تعرض على زوجها الفستان تمهيدا لارتدائه في الحفل قبل ساعات من إقامته، الا أنها تفاجأت بردة فعل كاني ويست الذي عبر عن غيرته وغضبه من الاطلالة لأنها مثيرة للغاية.

وقال كاني ويست في الحلقة التي اذيعت امس: "أنا كمغني راب انظر للفتيات العاريات واقول يا الهي زوجتي مثلهم تظهر جسدها بهذا الشكل "، لافتا الى ان هذه الاطلالة تعكس أن لا يوجد أي تطور حدث له من شخص أعزب لرجل متزوج.

وأكد كاني ويست ان صور زوجته المثيرة تؤثر عليه كثيرا وعلى روحه، وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تشعر بالذنب لأنها لم تتمكن من تغيير إطلالتها التي استغرقت تحضيرها 8 أشهر.
مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور
مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيم كارديشان تعترف بسر خطير تحت تأثير الكحوليات.. فيديو

أحدث إطلالات كيم كارداشيان.. أي إطلالة أحببتم أكثر؟

بأنف أصغر.. كلوي كارداشيان تغير شكلها وتغلق التعليقات خوفا من السخرية.. صور

ترشيحاتنا

هنا شيحة تتألق بالكاجوال..وسط 8 من أصدقائها

انتظرت حبيبها الغائب عامين فعاد ومعه زوجته.. تفاصيل جديدة في قصة نورا زعيتر

الله ياخدك عم نهرب من طياراتك| رسالة شديدة اللهجة لـ أردوغان..فيديو

مقابل 15 مليون يورو.. صحف إيطاليا: محمد النني الخيار الأمثل لخط وسط ميلان

لـ الرقص بالأسلحة البيضاء.. حبس عادل شكل كبير مشجعي الاتحاد السكندري

بعد التوقف الدولي .. تعرف على المواجهات النارية في أكتوبر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

أحمر أوف شولدر .. إنجى وجدان بفستان كاجوال فى أحدث ظهور

بعد الأسود والأحمر جيهان خليل بالقفطان الرمادي.. أيهما أجمل؟