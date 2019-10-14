مثيرة للغاية.. زوج كيم كارداشيان يرفض ظهور زوجته بهذه الإطلالة.. صور

كشفت حلقات مسلسل Keeping up with Kardashians عن خلاف حدث بين نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، وزوجها مغني الراب كاني ويست، بسبب إطلالتها في حفل Met Gala شهر مايو الماضي.



وظهرت كيم كارداشيان خلال الحلقة وهي تعرض على زوجها الفستان تمهيدا لارتدائه في الحفل قبل ساعات من إقامته، الا أنها تفاجأت بردة فعل كاني ويست الذي عبر عن غيرته وغضبه من الاطلالة لأنها مثيرة للغاية.



وقال كاني ويست في الحلقة التي اذيعت امس: "أنا كمغني راب انظر للفتيات العاريات واقول يا الهي زوجتي مثلهم تظهر جسدها بهذا الشكل "، لافتا الى ان هذه الاطلالة تعكس أن لا يوجد أي تطور حدث له من شخص أعزب لرجل متزوج.



وأكد كاني ويست ان صور زوجته المثيرة تؤثر عليه كثيرا وعلى روحه، وهو الامر الذي جعل كيم كارداشيان تشعر بالذنب لأنها لم تتمكن من تغيير إطلالتها التي استغرقت تحضيرها 8 أشهر.