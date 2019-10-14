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أخبار العالم

فريق دبلوماسي أمريكي يغادر سوريا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:52 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال مسؤول أمريكي اليوم الاثنين إن فريقا دبلوماسيا أمريكيا كان يعمل في مشروعات إرساء الاستقرار في شمال شرق سوريا غادر البلاد بعد يوم من إعلان واشنطن أنها تعتزم سحب ألف جندي من سوريا.

وأشار المسؤول إلى أن القوات الأمريكية لا تزال في سوريا لكن المراحل المبكرة من الانسحاب بدأت، دون ذكر تفاصيل.

وقال مسؤولان أمريكيان أمس الأحد إن الولايات المتحدة تبحث خططا لسحب معظم القوات من شمال سوريا في الأيام المقبلة.
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