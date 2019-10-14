سيدات الطائرة بالأهلي يواجه الطيران اليوم

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة «سيدات» بالنادي الأهلي، فريق الطيران اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري.



ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة الشرطة بالعباسية.



ويسعى الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي لمواصلة الانتصارات والتغلب علي الطيران، بعد الفوز الذي حققه في الجولة الأولى على فريق سبورتنج بثلاثية نظيفة.