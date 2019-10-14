رئيس جمهورية صربيا يفتتح أعمال الجمعية ١٤١ للاتحاد البرلماني الدولي

افتتح ألكسندر فوسيتش رئيس جمهورية صربيا أعمال الجمعية الــ ١٤١ للإتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها صربيا، خلال الفترة من ١٣ - ١٧ أكتوبر الجاري، بحضور أكثر من ١٧٠٠ شخص يمثلون وفود برلمانية تمثل ١٤٠ دولة منهم ما يزيد على ٧٠ رئيس برلمان في مقدمتهم رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارونز، والأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج، والدكتور على عبدالعال الذي يرأس وفدًا برلمانيًا مصريًا رفيع المستوى، بالإضافة لوفود المنظمات الدولية والبرلمانية الشريكة للإتحاد البرلماني الدولي.



وسبق الافتتاح الرسمي لأعمال الجمعية مشاركات كثيفة للدكتور على عبدالعال في الأعمال التحضيرية للجمعية، شملت مشاركته في أعمال اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوا فيها ممثلًا للمجموعة العربية، بالإضافة لمشاركته في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف، كما شارك الدكتور على عبدالعال في الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية لتنسيق المواقف العربية إزاء القضايا المدرجة على أجندة أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في دروته الــ١٤١.



جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي يعد بمثابة منظمة عالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أٌنشئ في عام 1889 بهدف تشجيع الحكم الديموقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للإستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي والتعاون والعمل البرلماني، وتعقد الجمعية العامة للإتحاد اجتماعاتها مرتين سنويًا.



ويلعب مجلس النواب المصري دورًا بارزًا في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والإسلامية بالاتحاد للتعاطي مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية.



وسبق لمصر إن استضافت هذا الحدث الدولي الهام الذي يعتبر أكبر تجمع للبرلمانيين على مستوى العالم مرتان الأولى عام ١٩٤٧ و الأخرى عام ١٩٩٧.

