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محافظات

صحة أسوان تستعد لتنفيذ حملة علاج للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا..صور

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:44 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
رصدت صدى البلد استعدادات مديرية الصحة بالاستعداد لتنفيذ حملة العلاج الجموعى للمواطنين وتلاميذ المدارس بجميع الفئات العمرية وزارة الصحة للقضاء على البلهارسيا عام 2022 وذلك تحت إشراف مدير المديرية وأيضًا والدكتورة " مروة محمود" مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية .

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هذه الحملة سيتم تنفيذها في الفترة من 20 أكتوبر الجارى وحتى 7 نوفمبر القادم وتستهدف عدد من القرى ذات نسب الإنتشار العالي على مستوى المحافظة حيث سيتم تجريع عقار البرازيكوانتيل 600 مجم أقراص حسب الطول والوزن.

وأشار إيهاب حنفي بأنه إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية عقدت اجتماعا تنسيقيًا حضره حمودة إسماعيل مراجع أول معمل المتوطنة، بجانب مراجعين المعامل والفريق المركزى بالإدارات لوضع خطة التنفيذ والاستعداد الجيد لإنجاح فعاليات هذه الحملة وتحقيق أهدافها المرجوة على أكمل وجه .

وقال حنفى إن هناك توجيهات مستمرة من اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لتنفيذ الحملات المتواصلة والمتنوعة والتى تستهدف الفئات العمرية المختلفة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الخدمات الصحية والعلاجية ذات الجودة العالية.
صحة أسوان تستعد لتنفيذ حملة علاج للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا..صور
صحة أسوان تستعد لتنفيذ حملة علاج للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا..صور
صحة أسوان تستعد لتنفيذ حملة علاج للمواطنين وتلاميذ المدارس للقضاء على البلهارسيا..صور
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