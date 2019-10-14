برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار الأعمال الفنية الهابطة

وجهت الدكتورة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة عاجل لرئيس الحكومة، ووزير الثقافة، بسبب انتشار الأعمال الفنية الهابطة التي كانت سببا في فساد أخلاق بعض الشباب.



وأشارت النائبة، إلى أن انتشار هذه الأعمال يرجع لغياب الرقابة والمتابعة من جانب أجهزة الدولة في مواجهة الأعمال التي تتنافى مع عادات وقيم الشعب المصري.



وأكدت أمل زكريا، أن الأمر لم يتوقف عند الأعمال الفنية الهابطة التي تتنافى مع قيم المجتمع، لكن وصل الأمر لتصوير فيديوهات في الشارع ونشرها على مواقع مثل اليوتيوب وتحتوي على حركات غير لائقة وألفاظ بذيئة.



وأوضحت النائبة، أن غياب الرقابة على تلك التجاوزات سببا أساسيا في زيادة معدلات الجريمة، وكذلك سبب انتشار بعض قضايا الأسرة الغريبة التي امتلأت بها المحاكم.



وشددت أمل زكريا، على ضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة في مواجهة هذا التلوث الأخلاقي والبداية من الأسرة التي يجب أن يكون لها دور في التربية ومواجهة أي تصرفات من شأنها الأضرار بالأبناء، وبعد ذلك التعليم، والأهم هو تشديد الرقابة لمواجهة أي أعمال تتنافى مع عادات وقيم المجتمع المصري.

