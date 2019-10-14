البحث العلمي: انطلاق المنافسة على لقب مبتكر مصر الأول 2020 بمعرض القاهرة الدولي للابتكار

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إطلاق الموسم الثالث لبرنامج التليفزيوني"القاهرة تبتكر" بالتعاون مع قناة النهار الفضائية، للتنافس على لقب "مبتكر مصر الأول لعام 2020 خلال معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019 والذي سيعُقد يوم 24 و25 أكتوبر الجاري بمركز المؤتمرات والمعارض الدولية.



وأضاف د.محمود صقر، أن الانطلاقة الثالثة تعد تتويجًا للنجاح الذي حققه الموسمين الأول والثاني، حيث تقرر اختيار بعض المبتكرين المشاركين في برنامج "القاهرة تبتكر" من المعرض لاختيار أفضل العناصر بعد تصفيتهم؛ للصعود إلى النهائيات من قِبل لجنة التحكيم و هم نخبة من العلماء المتخصصين من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية في المجالات المختلفة.



وتستأنف الأكاديمية بذلك جهودها هذا العام في الموسم الثالث لبرنامج "القاهرة تبتكر" وتقدم الدعم المادي والفني واللوجيستي للمبتكرين ليتنافسوا على لقب "مبتكر مصر الأول لعام 2020، وستتبني الأكاديمية الابتكارات القائمة على أساس علمي سليم والتي لها جدوى اقتصادية إلى أن تصل إلى منتج من خلال عدة آليات مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال هذا بخلاف الجوائز المالية التيتقدمها الأكاديمية للفائزين من خلال البرنامج والتي تتجاوز مليون جنيه مصري.



حيث فاز بلقب "مبتكر مصر الأول" الموسم الثاني في الحلقة النهائية بناءً علي رأي لجنة التحكيم وتصويت الجمهور الدكتور مصطفي حسين، أخصائي كيميائي في مركز بحوث الصحراء عن ابتكاره "تصميم وتنفيذ محطة تحلية تعمل بالتناضح العكسى متنقلة تستخدم لتحلية المياه الجوفية ومياه البحر وتعمل بالطاقة الشمسية"، وقد كان أحد العارضين والمشاركين في معرض القاهرة الدولي الخامس للابتكار 2018.