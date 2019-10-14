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أخبار العالم

شاهد.. الجيش السوري يدخل عين عيسى وسط احتفال شعبي

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:30 م
الجيش السوري يدخل
الجيش السوري يدخل عين عيسى وسط احتفال شعبي
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دعاء أبوهشيمة
قال المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين إن قوات الحكومة السورية انتشرت في بلدة عين عيسى بشمال البلاد على خط المواجهة مع القوات التركية التي بدأت هجوما الأسبوع الماضي.

وعرض التلفزيون الرسمي السوري لقطات تظهر ما قال إنه مدخل عين عيسى حيث شوهد السكان وهم يرحبون بوصول قوات الحكومة.

قالت وسائل الإعلام السورية الرسمية اليوم الاثنين إن الجيش السوري انتشر في بلدة الطبقة قرب الرقة، في منطقة يوجد بها سد كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم الاثنين أن قوات الجيش دخلت بلدة تل تمر في شمال شرق البلاد بعد أن توصلت دمشق لاتفاق مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على المنطقة للانتشار هناك بهدف التصدي للهجوم التركي.

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