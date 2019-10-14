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أخبار البلد

رئيس الطاقة الذرية: نهدف لفتح المجال للباحثين للتواصل مع الجانب الالمانى

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:39 م
الدكتور عاطف عبد
الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية
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وفاء نور الدين
أكد الدكتور عاطف عبد الحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، على أهمية التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن فكرة المؤتمر هو فتح المجال للباحثين المصريين فى مجال الطاقة الذرية، والهيئات الشقيقة للتواصل مع الجانب الألمانى لفتح قنوات فى التواصل وعمل أبحاث مشتركة بين الجانبين.

وأشاد رئيس الطاقة الذرية، خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي«الذرة من أجل السلام»، بين مصر وألمانيا، بالجانب الألماني من حيث جودة المعامل الخاصة بهم، وعلى أحدث الأجهزة وبالتالى التعاون معهم مثمر ومفيد جدا للباحثين المصريين، وفى الحقيقة الجانب الألماني لا يبخل علينا بأى تعاون معهم، فنحن على تعاون مشترك على مدار 30 سنة متواصلة، لافتا إلى أنه تم إمداد الهيئة من عدد كبير من المعامل والأجهزة، وذلك من خلال اتفاقية التعاون التى وقعتها مصر مع ألمانيا ومن ثمار هذا التعاون أنها أهدتنا عددا من المعامل وفى أشياء كثيرة تم تمويلها من جانبهم.

وكشف رئيس هيئة الطاقة الذرية عن وجود حوالى 10 من الباحثين الألمان وما لا يقل عن المئات من الباحثين فى مجالات مختلفة.
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